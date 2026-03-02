Colombia: Gobierno colombiano no cree en tregua unilateral del ELN

"Si son capaces de asesinar, pues les queda muy fácil mentir", afirmó Sánchez, durante la presentación del "Plan Democracia", en el que habló del despliegue de las fuerzas militares y de policía para proteger los 13.493 puestos de votación en todo el país.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que el ELN prepara atentados para este periodo electoral, razón por la cual las tropas están en alerta.

El fin de semana, el ELN dijo que habrá un periodo de cese al fuego unilateral que iniciará a las cero horas del 7 y concluirá a las cero horas del 10 de marzo, periodo en el que la comandancia de esa organización le pidió a sus estructuras no atacar a la fuerza pública, aduciendo que respetan el "libre derecho" de los colombianos al voto.

"Ya hemos anunciado y orientado a la fuerza combatiente del ELN a realizar un cese del fuego unilateral para no afectar militarmente la jornada electoral", aseguró hoy Eliécer Herlinto Chamorro "Antonio García", jefe militar del grupo guerrillero, en un mensaje difundido en sus redes sociales por la delegación de paz de esa organización. (ANSA).