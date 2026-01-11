Colombia: gobierno de Petro lanza licitación para dotarse de escudo antidrones
Previsto un gasto total de US$ 1600 millones
"Colombia está dando un paso histórico en seguridad y defensa nacional. Hemos lanzado el Proyecto Escudo Nacional Antidrones, una de las estrategias más audaces e innovadoras para proteger nuestro espacio aéreo del uso delictivo de drones.
Este proyecto estratégico tendrá una inversión estimada de 6,2 billones de pesos (aproximadamente US$ 1.600 millones)", según un comunicado del ministerio de Defensa.
El gobierno anunció la convocatoria de una licitación e invitó a los países y empresas interesados a participar en una reunión informativa que se realizará el 16 de enero a las 9 hora local en el ministerio de Defensa Nacional.
Según datos militares colombianos, el primer ataque con drones por parte de grupos armados ilegales en el país ocurrió el 26 de abril de 2024. Desde entonces, hasta el 18 de diciembre, se han registrado 393 ataques con estos dispositivos.
(ANSA).