Colombia: Gobierno decretó la emergencia económica por lluvias

La Emergencia Económica es un mecanismo excepcional temporal, avalado por la Constitución, que puede invocar el Ejecutivo para tramitar leyes sin acudir al Congreso, con las que puede crear nuevos impuestos para obtener recursos extraordinarios que ayuden a paliar una situación sobreviniente.

El gobierno emitió en las últimas horas el decreto de Emergencia con el que espera recaudar unos US$2170 millones, que estima son los que necesita para enfrentar la grave crisis humanitaria que deja a la fecha 18 personas muertas, cuatro heridas, 58.020 familias damnificadas, 10.346 viviendas averiadas y 3.991 destruidas en 96 municipios de 16 departamentos.

Esta es la cuarta ocasión en la que el gobierno acude desde 2022 a este tipo de excepción, la última vez fue en diciembre pasado, sin que hubiera un hecho que alterara la realidad del país, aduciendo que era necesario ante las necesidades presupuestales del país y la negativa del Legislativo de aprobarle una reforma económica.

Esa Emergencia Económica fue suspendida semanas atrás por la Corte Constitucional, así como el efecto de los decretos que se emitieron, mientras se revisa la legalidad de la norma extraordinaria (ANSA)