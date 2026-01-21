Colombia: Gobierno elimina sobrepago a congresistas

La norma eliminó el giro de unos 4600 dólares mensuales que percibían los senadores y representantes a la Cámara (diputados) adicionalmente al pago de su mensualidad, que alcanza los 11 850 dólares.

"La remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país", argumentó el Ejecutivo, para justificar la eliminación del pago.

El Ministerio de Hacienda, encargado del decreto, señaló que el país necesita "reorientar" los gastos y poner en marcha acciones y medidas de "austeridad" y añadió que la decisión hizo parte del contenido de los proyectos de ley que presentó el Ejecutivo al Congreso para reducir el salario de los congresistas y que no fueron aprobados, tras asegurar que la mensualidad de los legisladores locales es una de las "más altas" a nivel regional. (ANSA).