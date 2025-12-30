Colombia: Gobierno incrementa el salario mínimo en 23,7%

"Van a caer insultos, van a decir que nos equivocamos, van a decir que se va a paralizar la economía, van a decir que saldrán muchos empleados a la calle. Hasta ahora, hasta este momento, tenemos la tasa de desempleo más baja de todo el siglo y salida de pobreza con tasas de pobreza más bajas de todo el siglo. Y espero que el año 2026 sea aún mayor la caída del desempleo y la caída de la pobreza", dijo Petro.

El presidente hizo el anuncio la noche del lunes, luego de que empresarios y sindicatos no lograran ponerse de acuerdo con un porcentaje para el alza.

El Consejo Gremial, que reúne a una treintena de asociaciones empresariales del país, rechazó el aumento decretado por el Ejecutivo al sostener que se trató de una "determinación, adoptada sin sustento técnico suficiente, resulta incoherente con la realidad fiscal y económica que hoy enfrenta Colombia y agrava un escenario de alta incertidumbre para la generación de empleo formal, la inversión y la sostenibilidad de las finanzas públicas".

El salario mínimo en Colombia lo reciben alrededor de 2 millones de trabajadores y es el punto de referencia económico con el cual se tasan las multas de tránsito y sanciones judiciales, entre otras. (ANSA).