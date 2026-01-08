Colombia: gobierno subasta propiedad de Pablo Escobar

El anuncio lo hizo este jueves la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al señalar que "La Manuela fue una finca emblemática que durante años estuvo ligada al narcotráfico" y precisó que la venta se realizó luego de recuperar su tenencia.

"Hoy, este predio hace parte del proceso de recuperación de bienes incautados al crimen organizado, donde la Sociedad de Activos Especiales SAE transforma un símbolo del poder ilegal en un activo al servicio de la legalidad y el país", apuntó la Sociedad, que administra las propiedades y bienes incautados a los grupos al margen de la ley.

La Manuela tiene un área cercana a los 8.000 metros cuadrados, fue después de La Hacienda Nápoles, la propiedad más querida por el capo de Medellín, que la bautizó con el nombre de su hija.

Escobar murió en un operativo de las autoridades colombianas y de Estados Unidos en 1992, en febrero del año siguiente, La Manuela fue dinamitada por decisión de los llamados "Pepes" (Perseguidos por Pablo Escobar), una organización integrada por mafiosos enemigos del capo.

La propiedad desde entonces se convirtió en un lugar de visita de turistas que recorren la represa El Peñol. Pese al deterioro de la estructura física de la vivienda, uno de sus mayores atractivos son los árboles exóticos que Escobar ordenó sembrar traídos de Chile, Estados Unidos, Africa y Europa.

(ANSA).