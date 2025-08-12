Colombia: Gobierno y Clan del Golfo, cerca de conversaciones

“El Estado colombiano le hizo una solicitud al Estado catarí para fortalecer relaciones bilaterales y esfuerzos de construcción de paz en la región. En ese sentido hemos venido conversando con autoridades del Estado catarí y en ese sentido hemos avanzado”, precisó Jiménez Millán, en declaraciones a W Radio.

La semana pasada el presidente, Gustavo Petro, sorprendió al país al anunciar que su administración adelantaba acercamientos en el extranjero con esa peligrosa organización, que se estima tiene unos 1400 integrantes dedicados al tráfico de drogas y otro tipo de delitos, con el fin de que abandonen el crimen y se incorporen a la vida civil.

“Hemos tenido múltiples conversaciones a lo largo de este tiempo, especialmente desde diciembre de 2023 hasta este momento, cuando tengamos unos resultados concretos y más conocidos de manera conjunta estaremos informando a la sociedad colombiana”, agregó Jiménez Millán.

Sostuvo que los temas que se abordarán en una futura mesa oficial de negociación con ese grupo se darán a conocer una vez se hagan oficiales las conversaciones.

Justificó que la “obligación del Estado colombiano es construir y persistir en la construcción de caminos que permitan superar las violencias”, al defender los acercamientos con esa organización que al contrario de los grupos guerrilleros no tiene razones políticas para desafiar al Estado, sino un origen y destino ligado al crimen. (ANSA).