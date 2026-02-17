Colombia: gobierno y Clan del Golfo reanudan charlas de paz

Entre esos objetivos está el jefe máximo del llamado Clan del Golfo, Jobanis de Jesús Avila "Chiquito Malo", aunque luego se aclaró que su orden de arresto está suspendida en razón a los acercamientos de paz.

"La sesión se desarrolló en un ambiente constructivo. El proceso de paz para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo en los territorios, continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos, dando por superada la situación de suspensión de la conversación que se había anunciado por el Estado Mayor Conjunto del EGC en días previos".

Así lo manifestaron tanto los delegados de paz del gobierno como los negociadores del grupo criminal, quienes acordaron seguir adelante con las conversaciones en busca de un acuerdo que saque a esa organización del conflicto armado interno.

Las charlas de paz del Ejecutivo con el Clan del Golfo se adelantan en Qatar y cuentan con el acompañamiento de un grupo de países mediadores, entre ellos el anfitrión, España, Noruega y Suiza, además de la Conferencia Episcopal Colombiana y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA). (ANSA).