Colombia golea 4-0 a México en partido de preparación para Mundial 2026

11 oct (Reuters) - La selección de fútbol de Colombia goleó el sábado 4-0 a su similar de México en un partido de preparación para la Copa del Mundo 2026 en el que destacó James Rodríguez, quien participó en tres anotaciones.

Colombia, que clasificó al Mundial como tercer lugar de la eliminatoria sudamericana, por abajo de Argentina y Ecuador, venció a México con los goles de Jhon Lucumí, Luis Fernando Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero.

"Somos un equipo, trabajamos en detalles, cada vez que tenemos más tiempo de trabajar, nos va bien. Estamos contentos de contar con estos jugadores que nunca nos defraudan", dijo en conferencia de prensa el director técnico de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo.

"La receta es trabajar, armar un buen grupo de jugadores y personas, eso nos ha dado resultado. Somos un equipo, trabajamos como tal y estamos en esos detalles, hoy pudimos convertir de pelota parada, pero también depende mucho más allá que vamos a buscar", agregó.

En el partido disputado en el estadio AT&T de Arlington, Texas, Colombia dio el primer aviso a los 10 minutos con un disparo de James Rodríguez que salió muy cerca del ángulo derecho.

México respondió tres minutos después con un potente zurdazo de Santiago Jiménez, quien mandó el balón por un lado del poste derecho.

Colombia se adelantó a los 16 minutos cuando Lucumí remató en el área chica un centro enviado por James Rodríguez desde el sector derecho al cobrar una falta.

México estuvo cerca de empatar a los 47 minutos, pero el portero David Ospina lo evitó al lanzarse para detener un peligroso remate de Orbelín Pineda.

Díaz aumentó la ventaja para Colombia a los 52 minutos cuando definió elevando el balón ante la salida del portero Luis Ángel Malagón tras controlar un pase de James Rodríguez.

El tercer gol de Colombia lo anotó Jefferson Lerma a los 64 minutos con un potente remate de volea después de que Luis Romo rechazó un centro de James Rodríguez.

Carbonero anotó el cuarto gol a los 87 minutos cuando metió el balón entre las piernas de Malagón tras recibir un largo pase de Juan Fernando Quintero.

México estuvo cerca de descontar a los 90 minutos, pero el remate de Germán Berterame pegó en el poste derecho.

"Cuando pierdes es difícil buscar un solo argumento, es cierto que podemos hacer mejor las cosas, pero no fuimos capaces de hacerlo, el resultado es abrumador y no hay manera de justificarlo.

Creo que los cuatro goles son evitables, nos falta un poquito de saber competir mejor, no se puede ser tan poco competitivo en algunas fases del juego, pero el culpable máximo soy yo

", dijo el director técnico de México, Javier Aguirre.

El próximo compromiso de México, que será anfitrión del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá, será ante Ecuador el 14 de octubre, mismo día en el que Colombia enfrentará a Canadá. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)