Colombia golea 6-3 a Venezuela, que se despide del sueño mundialista

MATURIN, Venezuela, 9 sep (Reuters) - Colombia goleó 6-3 el martes a Venezuela en la última jornada de la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo 2026 con la Vinotinto perdiendo su opción a repechaje.

Con su derrota ante los cafeteros y la victoria de Bolivia 1-0 frente a Brasil, en La Paz, la Vinotinto perdió su oportunidad de ganar la plaza de repechaje, que se jugará en 2026, y participar en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque Venezuela salió al campo decidida y al minuto 2 con un pase del capitán Salomón Rondón, máximo goleador de la Vinotinto, los petroleros abrieron el marcador por intermedio de Telasco Segovia, luego Colombia fue implacable y Luis Suárez marcó cuatro goles al 42, al 50, al 59 y 67.

"Contento, esperando hace mucho tiempo esta oportunidad (...) y muy feliz en lo individual", dijo Suárez en el canal de televisión Televen.

Ya al 10 Yerry Mina empató con un remate de cabeza desde el centro del área para los cafeteros, dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo.

Venezuela reaccionó casi de inmediato y Josef Martínez marcó el segundo con un remate a quemarropa con la derecha.

Una chilena de Martínez al 38 pegó en el travesaño dejando en silencio al estadio Monumental de Maturín, en el este venezolano ante más de 50.000 espectadores.

Colombia, que clasificó al Mundial al vencer 3-0 a Bolivia el jueves pasado en la penúltima jornada de la eliminatoria, empató con el segundo por intermedio de Suárez con un remate con la derecha.

El tercero de Venezuela fue por intermedio de Rondón, pero poco después Jhon Cordoba acabó con las esperanzas de Venezuela al marcar el sexto al 78. (Reporte de Redacción Reuters)