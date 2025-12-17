Colombia: Golpe a finanzas del Tren de Aragua en Bogotá

Las propiedades fueron avaluadas en US$2,1 millones y las investigaciones permitieron establecer que se compraron con dinero proveniente de extorsiones y tráfico de drogas; además, esos establecimientos eran utilizados para cometer varios tipos de delitos.

"Nuestra prioridad en la Alcaldía, en llave con la Policía y la Fiscalía, es identificar estos bienes y hacer todo el trámite para garantizar que no puedan ser utilizados y se llegue a esta medida importantísima de la extinción de dominio para darle ese golpe a las finanzas de este tipo de actividades criminales y, particularmente, del Tren de Aragua", afirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

En paralelo a esa operación fue arrestado un miembro de esa organización apodado "Luis Maracucho", acusado de los delitos de homicidio agravado, tráfico de estupefacientes, tráfico y porte de armas de fuego, y concierto para delinquir con fines extorsivos. (ANSA).