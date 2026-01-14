Colombia: gremio de comerciantes contra el aumento de salario mínimo

Así lo manifestó este miércoles Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien aseguró que su gremio llevó ante el Consejo de Estado la demanda para que se suspenda la decisión tomada en diciembre por el Ejecutivo y que beneficia a cerca de dos millones de trabajadores.

"Estamos pidiendo al Consejo de Estado la suspensión provisional. Se perderían más 772.000 empleos y se cerrarían miles de microempresas", afirmó el dirigente gremial, sin señalar un estudio que respalde sus cifras.

Para Cabal, el incremento del salario mínimo se estableció por fuera de los parámetros legales y constitucionales y lo consideró como un factor de desestabilización de la economía local, al tiempo que pidió proteger a los empleados y a los empresarios.

En la víspera, fueron los miembros del Consejo Gremial, que agrupa a varios sectores de la economía, los que demandaron ante la Corte Constitucional otro decreto del gobierno en el que invocando el estado de emergencia Económica y Social, creó una serie de impuestos a grandes patrimonios, a los sectores minero-energéticos, a la banca y a los juegos de azar, entre otros, con el objetivo de recaudar unos US$ 4.300 millones para enfrentar el déficit fiscal. (ANSA).