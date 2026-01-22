Colombia: guerra comercial con Ecuador por seguridad en la frontera

El gobierno colombiano impondrá un gravamen del 30% a las importaciones de 20 productos de Ecuador, en respuesta a la decisión del presidente Daniel Noboa de establecer una tasa de seguridad del 30% al ingreso de productos de su vecino

El anuncio lo hizo la ministra de Comercio, Industria y Turismo Diana Morales, al advertir que con su decisión el mandatario ecuatoriano alteró el sentido de las relaciones comerciales binacionales y al señalar que la ley interna ordena preservar las condiciones de equilibrio en el intercambio de bienes y servicios con otras naciones

"Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas", expresó la Ministra

Morales aseguró que su país no pretende "escalar tensiones" ni afectar las relaciones comerciales entre Bogotá y Quito, al advertir que la determinación solo es un correctivo a los desequilibrios y la justicia económica

Su cartera señaló que los productos que serán objeto de esta medida alcanzan los 250 millones de dólares

En paralelo se pronunció la Cancillería que rechazó la imposición, al argumentar que la decisión de Noboa es contraria a la normatividad de la Comunidad Andina

Colombia suspendió también este jueves el suministro de energía eléctrica que le provee a Ecuador, como parte de su respuesta a la decisión del presidente Daniel Noboa de imponer aranceles del 30% a los productos colombianos, aduciendo razones de seguridad

El anuncio lo hizo el Ministerio de Minas y Energía y hace parte de la respuesta de Bogotá a la determinación de Noboa, que también incluye la imposición de aranceles del 30% a un grupo de productos ecuatorianos

"Se suspenden las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre Colombia y Ecuador, como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país, en un contexto marcado por la variabilidad climática y las alertas tempranas sobre una posible transición hacia un nuevo fenómeno de El Niño", puntualizó el Ministerio

Aunque esa cartera y su titular Edwin Palma revistieron de razones técnicas ligadas a temas ambientales la decisión, quedó claro que se trata de la respuesta del gobierno de Gustavo Petro a la determinación de Noboa, que entró en un conflicto comercial con Colombia, bajo el argumento de la supuesta falta de cooperación de Bogotá en la lucha antinarcóticos en la frontera común

"Cuando se restablezcan las condiciones de seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos. La integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de nuestro pueblo", puntualizó el ministro Palma (ANSA)