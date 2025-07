Colombia: Hacemos Córdoba recurre al Defensor del Pueblo por la "falta de transparencia" sobre la obra de calle Colombia

CÓRDOBA, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha decidido "solicitar amparo" al Defensor del Pueblo "ante la negativa del equipo de gobierno del PP a facilitar la documentación completa sobre la recepción de la obra realizada en la calle Colombia, en el barrio de Huerta de la Reina", una actuación que, "pese a haberse ejecutado hace apenas unos años, presenta ya graves deficiencias que ponen en riesgo a peatones y vehículos, y que, sin embargo, el alcalde (José María Bellido) se niega a aclarar". Según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, la solicitud de información "fue registrada por el grupo el 25 de noviembre de 2024" y "desde entonces, y tras reiteradas peticiones tanto en los plenos como por escrito, la información facilitada" ha sido "parcial e insuficiente". Así, tal y como han explicado "uno de los documentos clave, el informe de Intervención mencionado expresamente en el acta de recepción de la obra, sigue sin remitirse al grupo municipal", lo que ha "obligado a trasladar el caso al Defensor del Pueblo por vulneración del derecho de acceso a la información pública". De este modo, desde Hacemos Córdoba han criticado que "esta actitud del alcalde y del área de Infraestructuras evidencia un modelo de gestión opaco y autoritario, en el que no solo se elude la fiscalización de la oposición, sino que se pone en riesgo el interés público". A lo largo del último año, el grupo ha trasladado en distintos plenos "su preocupación por el estado de la calle Colombia y ha recibido respuestas contradictorias: primero, que se estaba estudiando con la empresa adjudicataria, luego que no era un problema de ejecución sino de proyecto, y más tarde que ya no estaba en garantía". "El alcalde y su delegado han dejado pasar los meses sin mover un dedo. Mientras tanto, la calle sigue hundida y nadie asume responsabilidades. ¿Qué están ocultando?", se han preguntado desde el grupo municipal. "A todo ello --han añadido-- se suma un dato especialmente relevante: la obra se adjudicó con una rebaja del 21% respecto al presupuesto original, más de 100.000 euros menos, una reducción que el Gobierno del PP presentó como un éxito pero que, a la vista del resultado, confirma que lo barato sale caro". Hacemos Córdoba ha lamentado que "la ciudadanía tenga ahora que pagar dos veces por una obra que debió ejecutarse correctamente desde el principio", y han advertido que "nos preocupa que, detrás de esta negativa a dar información, haya negligencia, mala gestión o incluso algo más grave". Por todo ello, han exigido al alcalde que "abandone el oscurantismo, deje de esconder información y entregue de inmediato toda la documentación relativa a la recepción de la obra, incluyendo el informe de Intervención. La transparencia no es una opción, es una obligación", ha apostillado el grupo municipal.