Colombia: Hallan los cuerpos de los dos últimos mineros atrapados en socavón

Los mineros quedaron sepultados bajo los escombros de la mina de carbón "Mata Siete", ubicada en zona rural del municipio de Guachetá, 102 kilómetros al norte de Bogotá, luego que se registrara una explosión interna, al parecer por acumulación de gases.

La Agencia Nacional de Minería denunció que la mina "tenía un título caducado, estaba dedicada a la extracción ilícita de carbón y había recibido una orden de cierre desde marzo de 2019".

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, explicó que las maniobras para el rescate de los mineros eran complejas por la acumulación de gases, el obstáculo para el ingreso al socavón por los restos que dejó la explosión y la precariedad del sistema de ventilación de la mina. (ANSA)