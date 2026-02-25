Colombia: hallan taller de explosivos del ELN en Bogotá

El operativo tuvo lugar en la localidad de Usme, al sur de la capital, donde se detuvo a dos personas.

Durante la intervención, las autoridades confiscaron varios tipos de municiones, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores, espoletas, pólvora y componentes para la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

Los militares, sin embargo, no especificaron el probable destino del material bélico encontrado ni si este formaría parte de un plan de la organización para llevar a cabo acciones en la capital, especialmente a pocos días de las elecciones para un nuevo Congreso y las primarias presidenciales de tres partidos políticos.

"Este resultado operacional afecta de manera directa las capacidades logísticas y criminales de estas estructuras ilegales y contribuye a la seguridad de la población", declaró el Ejército, subrayando la importancia de la operación en el contexto de la seguridad nacional (ANSA).