Colombia: hay diferencias con Trump, pero es mejor hablar, afirma Petro

"Sé que el presidente Trump no está de acuerdo conmigo, pero es más conveniente empezar un diálogo al respecto, que dirimirlo en campos de batalla", afirmó el mandatario colombiano, en un mensaje en sus redes sociales, en el que entregó detalles de la conversación con el inquilino de la Casa Blanca.

"El presidente Donald Trump contestó con amabilidad y después se expresó por escrito y yo en la plaza pública. Ahora hay que ver las consecuencias del restablecimiento de la conversación diplomática", agregó Petro, que reiteró en su mensaje lo dicho la noche del miércoles en la manifestación citada en Bogotá para respaldar la soberanía nacional, ante las amenazas de Washington.

"La llamada duró 55 minutos, en la mayor parte del tiempo me dejó exponer mis puntos de vista sobre dos temas: narcotráfico y Venezuela", puntualizó Petro, al reiterar que en el caso de la lucha antinarcóticos él ha sido desde congresista un luchador contra ese flagelo; mientras que en el caso del país vecino se ofreció como mediador.

Petro reiteró que el senador republicano por Kentucky, Rand Paul, fue el gestor de la comunicación con Trump, como lo reveló más temprano el embajador en Washington, Daniel García-Peña, que se venía gestando desde hace unos días y que se concretó la tarde del miércoles antes de que Petro apareciera ante la multitud reunida en Bogotá.

En tanto, la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, confió en que las evidencias que Colombia le va a presentar a Estados Unidos sobre su lucha antidrogas, así como el diálogo entre presidentes, permita que se levanten las medidas "punitivas" contra el país. "Esperamos que el diálogo sobre estos temas lleve a una reconsideración de decisiones y medidas punitivas pasadas, como la descertificación de Colombia", manifestó en conferencia de prensa, en la sede del ministerio de Exteriores en Bogotá.

El pasado 15 de septiembre, la administración de Trump descertificó a Bogotá en su lucha antidrogas, al considerar que no cooperaba lo suficiente para detener el crecimiento de los cultivos de hoja de coca.

Unos días después, el Departamento de Estado le revocó el visado de ingreso a ese país a Petro, por sus declaraciones beligerantes en las calles de Nueva York en las que pidió a los militares de ese país no obedecieran a Trump en su respaldo a Israel, en medio de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En octubre, el Departamento del Tesoro incluyó a Petro, su esposa, uno de sus hijos y a uno de sus ministros, en la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), destinada a personas con vínculos contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La ministra de Exteriores evadió hoy referirse a si en la eventual reunión que tendrán Trump y Petro en la Casa Blanca, cuya fecha aún se desconoce, se tocará ese tema, solo advirtió que el "mundo tiene que conocer nuestro esfuerzo y nuestras políticas" en la lucha contra el tráfico de drogas.

"Con lo acordado en la llamada entre los presidentes Petro y Trump sabemos que retomamos una senda larga y compleja de normalización de la relación bilateral. Sin embargo, confiamos que en la medida que ambas partes avancen desde el respeto, el pragmatismo y la identificación de los intereses compartidos, lograremos llegar a buen puerto", afirmó Villavicencio. (ANSA).