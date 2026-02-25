Colombia: hijo de congresista colombiana detenido por ICE quedaría libre

Según la prensa colombiana, Rafael Alfonso Vergara, hijo de la legisladora, recobrará este miércoles su libertad y mañana podría encaminarse de regreso al país, luego de gestiones adelantadas por la Cancillería en Washington.

"La canciller, Rosa Villavicencio, se reunió dos veces con el gobierno americano y logró todo para que sea liberado este miércoles", aseguró Caracol Radio.

La congresista Vergara reveló la semana pasada, en un video en redes sociales y en medio de lágrimas, que su hijo estaba encadenado y en "condiciones inhumanas", pese a no haber cometido ni una infracción de tránsito en Estados Unidos, país en el que se encontraba en trámite de asilo político, con documentos que le permitían laborar.

En su mensaje, Vergara le pidió al gobierno de Gustavo Petro y en particular al Ministerio de Exteriores que interviniera "para garantizar el retorno, la protección y el acompañamiento que nuestros connacionales merecen", incluido su hijo. (ANSA).