Colombia: hijo de Tom Hanks varado en Medellín por un pasaporte

A través de un video en redes sociales, el actor y músico dijo que estaba varado en esa ciudad debido a que intentó viajar a Estados Unidos con su pasaporte griego, dado que su pasaporte norteamericano está a punto de expirar, pero le exigen demostrar que tiene residencia en su propio país para permitirle abordar el avión, de acuerdo con su relato.

"Literalmente estoy varado en Colombia. Estoy atrapado en Medellín. Hay peores lugares para quedarse atrapado, pero de verdad no tengo idea de qué voy a hacer", afirmó el hijo del doble ganador del Oscar, al sostener que la solución era viajar a Bogotá para obtener un nuevo pasaporte en la Embajada de su país.

"No quiero ir a Bogotá. Libérenme", afirmó el artista, en medio de risas. El hecho despertó en redes sociales la inevitable recordación de la película "La terminal", protagonizada por su padre, quien encarna a Viktor Navorki, un ciudadano del este de Europa que queda atrapado en el aeropuerto JF Kennedy de Nueva York, porque su pasaporte queda anulado.

(ANSA).