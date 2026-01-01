Colombia-Honduras: Bogotá saluda elecciones en Honduras

"Colombia toma conocimiento de la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y expresa su respeto por la institucionalidad hondureña y la autonomía de sus órganos electorales, confiando en que este paso contribuya a la estabilidad y la paz social del país", expresó Cancillería, en un mensaje difundido la noche del miércoles.

La autoridad electoral hondureña cerró a pocas horas del plazo máximo el proceso electoral, al dar a conocer el listado de congresistas electos y mandatarios regionales.

Las votaciones generales en ese país se llevaron a cabo el pasado 30 de noviembre y, luego de varias semanas, se conoció el ganador de la presidencia y la composición del nuevo legislativo.

El Ministerio de Exteriores colombiano exaltó el trabajo hecho por la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) durante la labor electoral.

Al tiempo que felicitó a esa nación centroamericana por "el proceso democrático" adelantado y reiteró su "disposición de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, diálogo y cooperación entre ambos países" (ANSA).