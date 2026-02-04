Colombia: HRW advierte que 2025 fue uno de los peores años para los DDHH

La organización aseguró que luego de la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc la "violencia ha resurgido de nuevas formas y los grupos armados han ampliado su presencia en diversas zonas del país", a pesar de la estrategia de "paz total" del gobierno de Gustavo Petro.

Dentro de las cifras que sustentan su afirmación, HRW recordó que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señaló que el año pasado 137.000 personas fueron objeto de confinamiento por parte de grupos armados ilegales, mientras que el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) desató una tragedia humanitaria en el noreste del país en su lucha territorial contra las disidencias.

A ello se sumaron los 544 heridos o muertos por cuenta de activación de artefactos explosivos, una cifra superior en un 145% respecto de 2024, además de 157 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, reportadas entre enero y septiembre por parte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El reporte recordó que este año se llevarán a cabo las elecciones legislativas y presidenciales, que también fueron salpicadas por la violencia, al recordar el asesinato en Bogotá del senador derechista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. (ANSA).