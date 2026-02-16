Colombia identifica los restos de un sacerdote guerrillero muerto hace seis décadas

*

Identifican restos de Camilo Torres después de 60 años

Torres se unió al ELN meses antes de su muerte en 1966

Restos serán enterrados en ‌la Universidad Nacional de Bogotá

Por Julia ‌Symmes ⁠Cobb

BOGOTÁ, 16 feb (Reuters) - La entidad encargada de buscar a más de 135.000 personas desaparecidas en 60 años de conflicto armado en Colombia anunció el lunes que identificó los restos de Camilo Torres, un ​sacerdote católico ⁠famoso por pertenecer ⁠al grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que murió en un combate en la década de 1960.

La ​Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) fue creada por un acuerdo de paz de ‌2016 entre el Gobierno y las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ​para encargarse de las labores de archivo ​y tareas forenses para encontrar a personas, incluidas aquellas desaparecidas por los grupos paramilitares de derecha, la guerrilla izquierdista y las fuerzas de seguridad del Estado, algunas reclutadas forzosamente o muertas en combates.

El ELN, fundado en 1964, sigue activo y es acusado de desapariciones forzadas. El grupo rebelde conformado por más de 6.000 personas entre combatientes y colaboradores ha mantenido conversaciones de paz esporádicas con ​varios gobiernos y en diciembre se mostró dispuesto a reanudar las negociaciones con la administración del presidente Gustavo Petro.

Torres, hijo de una familia distinguida de Bogotá, era partidario ⁠de la teología de la liberación, un movimiento católico antiimperialista a favor de la justicia social.

El sacerdote se unió al ELN unos cuatro ‌meses antes de su muerte y cayó en un combate con el Ejército en febrero de 1966 en el departamento de Santander, al noreste del país.

La unidad utilizó registros públicos y clasificados, incluidos los del sistema de justicia militar, para averiguar dónde habían sido enterrados los restos de Torres por los militares después de su muerte, según explicó a los periodistas la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero.

El ADN de los huesos encontrados en 2024 en la sección militar de ‌un cementerio de la ciudad de Bucaramanga se comparó con los restos óseos del padre de Torres, Calisto, que ⁠fueron exhumados para su análisis de un cementerio de Bogotá.

"Tras 60 años de desaparición, la unidad de búsqueda encontró, ‌identificó y completó una entrega digna de los restos del padre Camilo Torres", dijo Forero.

La ⁠unidad, que comenzó a trabajar en 2017, ha encontrado casi 5.000 restos, identificando ⁠y entregando unos 700 a sus seres queridos hasta ahora, afirmó Forero. La unidad también encontró a 500 personas vivas que habían sido reportadas como desaparecidas.

Los restos de Torres fueron entregados el domingo al padre Javier Giraldo, un sacerdote católico conocido por su activismo en favor de las víctimas del conflicto, en el sexagésimo aniversario de su muerte, afirmó Forero.

Giraldo, ‌que reconoció los esfuerzos de la madre de ​Torres, Isabel Restrepo, por encontrar a su hijo mientras vivía, dijo que Torres será enterrado en la Universidad Nacional de Bogotá, donde estudió y trabajó como capellán.

Aunque la Iglesia Católica rechazó históricamente la participación de Torres en el ELN, ahora hay una mayor apertura para debatir su legado como capellán, activista ‌y pensador de la justicia social, aseguró Giraldo. (Reporte de Julia Symmes Cobb. Escrito por Luis Jaime Acosta)