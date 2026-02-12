Colombia: impiden el ingreso de 4 estadounidenses por ser agresores sexuales

Así lo informó Migración Colombia al señalar que los extranjeros intentaron ingresar al país por los aeropuertos de Armenia (eje cafetero, centro), Barranquilla (norte), Bogotá y Cartagena de Indias (norte).

Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, dijo que la inadmisión de estas personas se basó en los avisos hechos a sus oficiales por la alerta "Angel Watch", un mecanismo que las autoridades estadounidenses comparten con Colombia y que permite identificar ciudadanos de ese país reseñados por delitos sexuales contra menores de edad.

Este año, Migración Colombia impidió el ingreso al país de 15 extranjeros por alerta Angel Watch; mientras que el año pasado fueron inadmitidas 110 personas, en su mayoría en los aeropuertos de Medellín, Bogotá y Cartagena de Indias, por estar "relacionadas con delitos de agresión sexual contra menores de edad". (ANSA).