Colombia implementa aranceles del 30% a productos procedentes de Ecuador

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano publicó el martes un decreto con el que entran en vigor aranceles del 30% sobre más de 70 productos procedentes de Ecuador, intensificando las tensiones comerciales entre las naciones vecinas.

Los aranceles colombianos abarcan alimentos como el arroz, frutos secos, plátano, además de artículos industriales y químicos como tubos de aluminio y desinfectantes.

El gobierno colombiano anunció el gravamen hace dos semanas en respuesta al arancel del 30% que ordenó el presidente ecuatoriano Daniel Noboa el 1 de febrero sobre las importaciones procedentes de Colombia, en lo que llamó una “tasa de seguridad” después de reclamar la presunta falta de eficacia por parte de Colombia en el combate a la delincuencia en la frontera común.

Ecuador también argumentó un déficit comercial de alrededor de 850 millones de dólares con Colombia.

Empresarios de ambos países han manifestado su preocupación ante la decisión de ambos gobiernos, advirtiendo que la medida afectará a empresas y trabajadores colombianos, así como a los consumidores ecuatorianos.

La tensión comercial no se ha resuelto por la vía diplomática y Colombia presentó un recurso ante la Comunidad Andina para que se inicie una investigación sobre Ecuador, al considerar que los aranceles representan una restricción al comercio intrasubregional.

Además de los aranceles, Colombia suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador. Por su parte, Ecuador elevó el costo del transporte de crudo para Colombia en un 900%.