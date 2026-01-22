Colombia impone 30% de arancel a Ecuador y suspende temporalmente la venta de energía

El gobierno de Colombia anunció la imposición de un gravamen del 30% a una veintena de productos de Ecuador aún sin definir, en reciprocidad a una medida similar de ese país, y le suspendió las ventas de electricidad.

La guerra arancelaria comenzó el miércoles por de Ecuador, que consideró que Colombia no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

El gobierno colombiano anunció el jueves que "este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional". Además, indicó que se "suspenden las transacciones internacionales de electricidad" entre ambos países.