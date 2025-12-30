Colombia sube en un 22,7% el salario mínimo para 2026, generará mayor inflación e incremento de tasas

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 29 dic (Reuters) - El Gobierno de Colombia estableció por decreto un incremento del 22,7% en el salario mínimo que regirá para el 2026, bajo una figura diferente a la que el país utilizaba para subir el monto de la remuneración de los trabajadores, informó el lunes el presidente, Gustavo Petro, en una decisión que según analistas generará presiones sobre la inflación y un incremento de las tasas de interés.

El denominado salario mínimo "vital" para el próximo año será de 1.746.882 pesos (US$470), un aumento de 323.382 pesos mensuales frente al vigente durante el 2025, de 1.423.500 pesos (US$383), cuando subió un 9,54%.

El nuevo salario mínimo regirá para alrededor de 2,5 millones de empleados el próximo año, luego de que no se logró un acuerdo entre los gremios de empresarios y los sindicatos de trabajadores.

Incluyendo el subsidio de transporte que se paga a los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos al mes, la remuneración total mínima será de 2.000.000 pesos (US$538,2), precisó Petro.

"Con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad", dijo el mandatario durante una alocución. "Democratizar la riqueza para que la gente que trabaja, que es la mayoría de la población colombiana, viva mejor".

Petro admitió que el incremento del salario provocará una presión sobre los precios al consumidor, en momentos en que el equipo técnico del Banco Central proyecta que el país acumulará en 2025 una inflación del 5,1%, superior a la meta de largo plazo de 3%, la cual completaría este año un lustro de incumplimiento de ese objetivo.

El equipo técnico del Banco Central proyectaba una inflación de 3,6% para 2026, pero analistas opinan que habrá un cambio significativo en las proyecciones.

"Un aumento de este calibre es absolutamente insostenible en el tiempo, tiene muchas repercusiones en la economía colombiana, un incremento en la nómina del Gobierno, costos de pensiones, informalidad laboral que ya resulta alta", dijo David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente.

"Los números de inflación van a tener que rehacerse, los pronósticos actuales para el 2026 y 2027 se quedaron muy cortos y ante esto esperaría uno que las tasas de interés en Colombia se incrementen en el mediano plazo", agregó.

El Banco Central mantuvo estable su tasa de interés de referencia en 9,25% en diciembre, nivel en el cual están desde abril, cuando la redujo en 25 puntos base.

En un sondeo de Reuters a mediados de diciembre, las expectativas de tasa de interés para cierre del 2026 aumentaron a 9,50% desde el 8,25% en la encuesta anterior; mientras el mercado proyecta que el indicador finalizará 2027 en 8,25%.

(1 dólar = 3.716,05 pesos)

(Reporte de Luis Jaime Acosta y Nelson Bocanegra)