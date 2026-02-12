Colombia: informes, acusaciones y sospechas en supuesto complot contra Petro

Fue el mismo Petro el que dos días antes reveló que habría un alto oficial detrás de ese supuesto plan que buscaba afectarlo con un presunto montaje para desdibujar su viaje a Estados Unidos, para la cita del pasado 3 de febrero con Donald Trump.

Aunque el mandatario no mencionó nombres, bastaron unas horas para que los reflectores apuntaran al general de la Policía Edwin Urrego, comandante de esa institución en Cali (suroeste), quien se defendió de las acusaciones en versiones dadas a la prensa.

Urrego dijo estar dispuesto a ser sometido a pruebas de polígrafo para defender su versión de que nada tenía que ver con esas acusaciones. Horas después, el Ministerio de Defensa anunció su salida de la institución, sin dar explicaciones.

Este jueves, la prensa local reveló un supuesto documento, titulado "Posible supuesta conspiración contra el señor Presidente de la República y el señor Ministro", que sería la base de las sospechas sobre el oficial y el presunto complot.

Elaborado por una persona bajo seudónimo, el documento en cuestión alertaba de un supuesto plan de sectores de la derecha para enlodar a Petro y a su ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de oficiales de la Policía.

En la trama dibujada en el presunto informe se tejían relaciones entre policías sospechosos, datos y dudas del pasado de Urrego en varios cargos y hasta de sus presuntos nexos con una cuestionada líder religiosa local; incluso se habló del temor de la posible injerencia de autoridades extranjeras, entre otros argumentos, en documento difundido por Caracol Radio y otros medios de prensa.

En medio de esas y otras versiones, se supo que Urrego participó a finales del año pasado en el allanamiento a la casa del ministro Benedetti en Barranquilla (norte), por orden de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que lo investiga.

Benedetti respondió la noche del miércoles con una andanada contra Urrego, al que llamó "cobarde" y de quien dijo que intentó "hacer creer a la opinión y a los periodistas que fue botado por el allanamiento que me hicieron de forma ilegal el 11 de noviembre".

"Resulta que a él lo botan es por un informe de inteligencia que hay donde él le quiere hacer un entrampamiento al señor Presidente de la República. Así que no se venga a escudar en mí, no sea cobarde", expresó el jefe de la cartera del Interior, en un video en sus redes sociales.

Este jueves, Andrés Idárraga, actual secretario de Transparencia del gobierno y quien ocupó durante un par de meses el cargo de ministro de Justicia, pidió que se le muestre al director de la Policía las pruebas que existen en contra de Urrego.

"Creo que no está de más que la Dirección Nacional de Inteligencia le muestre al Director de la Policía el informe para poder seguir convalidando la versión, según la cual, el señor general Urrego estaba conspirando contra la seguridad del Presidente", afirmó Idárraga, en conferencia de prensa. (ANSA).