Colombia inicia la conquista de oros en patinaje de los Centroamericanos

San salvador (ap) — desde antes de los juegos centroamericanos y del caribe, la delegación colombiana tenía contemplados cuatro días del calendario como fechas en las que obtendría una cosecha abundante de victorias.

Andrés Jiménez y Geiny Pájaro se encargaron el martes de que al menos la primera de esas jornadas quedara marcada como una misión cumplida.

Pájaro, monarca en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, se impuso en la prueba de 200 metros, meta contra meta. Jiménez, monarca mundial en una docena de ocasiones, conquistó esa misma competición, pero en la rama masculina.

“Estoy supercontento de lograr esta medalla en mis primeros Juegos Centroamericanos, una experiencia diferente”, dijo Jiménez tras la prueba matutina que se disputó bajo un calor húmedo de unos 32 grados celsius. “La pista era un poco complicada, no sólo por el calor, el calor no me afecta tanto, porque soy de Cartagena, en la costa y con humedad. Más bien el problema fue la pista, que estaba resbalosa, pero hay que ajustarse".

Jiménez estableció un tiempo de 17,749 segundos para llevarse la victoria en el Polideportivo El Polvorín. Superó por una diferencia de apenas 29 milésimas de segundo a Faberson Bonilla, quien como el resto de la delegación guatemalteca compite con la bandera de Centro Caribe Sports.

El bronce fue para el mexicano Jorge Martínez, con 18,150.

Jiménez ha sido compañero de Pedro Causil, el máximo ganador de oros de Colombia en los Juegos Panamericanos y que en 2018 se convirtió en el primer latinoamericano en la historia en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno en el patinaje de velocidad, cambiando las ruedas por el hielo. Quiere emular sus victorias y las de otros compatriotas que han convertido a su país en una potencia.

“Él y muchos que han estado antes de mí han sido importantísimos para Colombia”, comentó. “Esperemos ganar todo lo que se pueda, para estar más sólidos en el segundo puesto del medallero de los Juegos”.

Gracias a los patinadores, Colombia llegó a medio centenar de medallas de oro en San Salvador. México obtuvo la víspera su presea dorada número 100 por lo que luce inalcanzable. Pero Cuba ha permanecido a escasos cuatro oros de los cafeteros en los últimos días.

El patinaje podría ampliar la ventaja

Pájaro logró un tiempo de 18,754 segundos, para superar a la local Ivonne Nochez, quien emocionó con 0:19,110 y dejar en el tercer puesto del podio a la mexicana Mariela Casillas.

AP