Colombia: Inician las obras del nuevo estadio El Campín

Lo anunció el alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán, al informar que el estadio actual se mantendrá en pie hasta fines de 2027, cuando se estima que estará listo el nuevo escenario, ubicado a escasos metros de ese recinto.

"Vamos a tener por completo un nuevo estadio, con los mejores estándares mundiales para la experiencia de los usuarios. El corazón de esto ha sido el deporte y el fútbol, pero también será un centro de entretenimiento de talla mundial", afirmó Galán.

"Bogotá tendrá el mejor estadio de Latinoamérica", prometió, al explicar que el proyecto incluye construir en el polígono donde está ubicado El Campín un edificio para la Filarmónica de Bogotá, sumado a varias zonas de alimentación, otros deportes, entretenimiento y hasta un hotel, entre otras obras.

Se estima que demandará más de 600 millones de dólares y se realizará mediante un mecanismo de alianza en la que un grupo económico privado hará la totalidad de la obra y la usufructuará durante varios años hasta recuperar la inversión y sus ganancias.

"Hoy iniciamos estas labores cumpliendo estrictamente nuestro cronograma y reafirmando nuestro compromiso con la ciudad. No solo estamos construyendo el estadio más importante del país; estamos desarrollando uno de los ecosistemas de entretenimiento más relevantes de América Latina", aseguró Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, el concesionario responsable del proyecto. (ANSA).