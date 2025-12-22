Colombia iniciará fumigación de narcocultivos con glifosato desde drones

Colombia iniciará "esta semana" la fumigación de narcocultivos con el herbicida glifosato desde drones a baja altura, informó el gobierno el lunes en medio de la presión de Estados Unidos para que endurezca sus políticas contra el tráfico de drogas.

Por recomendación del Ministerio de Salud y una orden de la justicia, el país sudamericano suspendió en 2015 la aspersión de glifosato desde avionetas debido a los daños para la salud humana y las fuentes de agua.

La nueva medida contempla que los drones vuelen a una altura máxima de 1,5 metros sobre la planta de coca y hagan una aspersión "controlada" para evitar que el químico afecte a poblaciones o ecosistemas, dijo en rueda de prensa el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga.

Las comunidades están en contra del glifosato por temores sobre su salud y porque destruye cultivos legales. También han denunciado malformaciones después de las aspersiones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta sobre el posible efecto cancerígeno del herbicida.

El anuncio se da cuando Colombia y Estados Unidos viven sus horas más bajas, después de décadas de cooperación en la lucha antidrogas.

Washington quitó al país el certificado de aliado contra el narcotráfico y sancionó al presidente Gustavo Petro con duras medidas por considerar que es indulgente con los grupos armados que producen cocaína.

La fumigación tendrá lugar en bastiones narco donde las organizaciones armadas "estén forzando a los campesinos a sembrar hoja de coca", indicó Idárraga.

El presidente izquierdista, que siempre criticó el uso del glifosato cuando era senador opositor, dio un giro a su política a ocho meses de dejar el poder y cuando Colombia rompe récords de este tipo de cultivos.

El ministro aseguró que se están adelantando todos los trámites para que "a más tardar jueves o viernes ya la Policía nacional inicie esas operaciones en el país".

El expresidente Iván Duque (2018-2022) intentó retomar la aspersión aérea del herbicida, pero la Corte Constitucional lo impidió en un fallo a favor de las comunidades campesinas, negras e indígenas que habían interpuesto demandas judiciales.