Colombia investiga ataques que dejaron dos guardias penitenciarios muertos

Autoridades de Colombia investigan la presunta acción coordinada de grupos armados para atacar a guardias penitenciarios tras los atentados que dejaron dos agentes muertos esta semana, informó el ministerio de Justicia.

Desde junio, personal del Instituto Penitenciario (Inpec) ha sufrido una serie de ataques a bala y con granadas en varias ciudades colombianas, denunciaron las autoridades.

La arremetida deja dos guardias asesinados el viernes. Uno de ellos en un ataque frente a la cárcel Modelo de Bogotá, donde dos agentes más resultaron heridos de gravedad. El otro guardia penitenciario fue asesinado en Palmira (Valle del Cauca, suroeste), según informaciones oficiales.

Ataques posteriores se registraron en las localidades de Bello (Antioquia, noroeste) y de Armenia (Quindío, centro), según versiones de la prensa local.

El sindicato del Inpec denunció un "plan pistola", como se conocía a la estrategia del barón de la cocaína Pablo Escobar para asesinar a policías a cambio de pagos. Las recompensas aumentaban según el grado jerárquico de los uniformados.

Según las hipótesis, "los hechos responden a acciones de organizaciones (criminales) que actúan de manera articulada" para atacar a guardias y policías vinculados al sistema penitenciario, señaló la cartera de Justicia en un comunicado.

Sin identificar a ninguna agrupación, la entidad apuntó que "las organizaciones involucradas en los atentados fueron declaradas objetivo de alto valor.

El ministerio anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos (unos US$12.500) por información para dar con los responsables de los atentados.

