Colombia.- Investigadores de la Universidad publican avances sobre una proteína esencial en la infección de malaria

Investigadores de la Universidad de Almería y del grupo de investigación del profesor Manuel Alfonso Patarroyo, de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC), han dado un paso que podría ser crucial en la lucha contra la malaria al arrojar luz sobre una proteína esencial del parásito causante de esta enfermedad: el Plasmodium vivax.

Este parásito sigue siendo una grave amenaza sanitaria en numerosos países y la dificultad para desarrollar una vacuna eficaz se debe, en parte, a las lagunas que siguen existiendo en el conocimiento de su biología.

El trabajo, titulado 'Plasmodium vivax cysteine-rich protective antigen (PvCyRPA), an important element for vaccine strategies targeting P. vivax, interacts with human erythrocyte surface', ha sido publicado en la revista de alto impacto Acta Tropica, del grupo editorial Elsevier, según una nota de la universidad.

El primer firmante del artículo es José Cebrián Carmona, y el trabajo forma parte de su tesis doctoral, por la que obtuvo la máxima calificación de Sobresaliente Cum Laude el pasado mes de julio.

El estudio se centró en una proteína del parásito llamada PvCyRPA, que ha demostrado ser fundamental en el proceso de invasión celular de Plasmodium falciparum, otra especie de Plasmodium responsable de una de las formas más graves de malaria, siendo los niños menores de cinco años los más afectados, y que provoca centenares de muertes cada año.

Esta proteína ya se sospechaba que era clave para la invasión y, por lo tanto, un objetivo prometedor para la vacunación.

El equipo de investigación, que incluye a los profesores de la UAL José Cebrián Carmona, Concepción Mesa Valle, José Antonio Garrido Cárdenas, Asterio Sanchez Mirón y Alejandro Molina Miras, comprobó que PvCyRPA puede ser muy importante para permitir al parásito entrar en las células sanguíneas humanas.

Los análisis mostraron que la proteína se encuentra en la superficie del parásito y se une de forma específica a los glóbulos rojos, incluidas las células más jóvenes, conocidas como reticulocitos, por las que el parásito siente especial afinidad.

Esta capacidad de adherirse convierte a PvCyRPA en un elemento decisivo para la invasión celular. El sistema inmunitario de casi todos los pacientes con malaria reconoció esta proteína en sus sueros, generando anticuerpos contra ella, lo que subraya aún más su valor como candidata para futuras vacunas.

Este descubrimiento valida a la proteína PvCyRPA como un objetivo esencial para una posible futura vacuna frente a la malaria causada por P. vivax. A corto plazo, estos resultados permitirán a los científicos de todo el mundo concentrar sus esfuerzos en diseñar y probar candidatos vacunales basados en esta proteína del parásito.

A medio plazo esta investigación podría ayudar en el avance hacia una vacuna específica que pueda reducir las infecciones, hospitalizaciones y la carga global de esta enfermedad. Sería un paso clave hacia la erradicación de la malaria, la enfermedad que más muertes ha causado a lo largo de la historia de la humanidad.