Colombia. Investigan a un conductor ebrio por dejar dos coches enganchados en la calle al intentar aparcar en Palma

PALMA, 4 Nov. 2025 (Europa Press) - La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra un hombre de 31 años y nacionalidad colombiana por, presuntamente, conducir bajo los efectos del alcohol y arrastrar un coche unos metros con el suyo y dejarlos en medio de la calle, cuando intentaba aparcar en la barriada de Son Oliva. Los hechos ocurrieron la madrugada del 1 de noviembre, cuando se recibió una llamada para intervenir en un accidente de tráfico en la avenida Tomàs de Villanueva Cortès. En una nota de prensa, el cuerpo policial ha explicado que a su llegada, los agentes encontraron dos vehículos enganchados entre sí, obstaculizando un carril de circulación. Según se desprendió de la inspección ocular y las gestiones realizadas, el conductor del primer vehículo había intentado estacionar y, al realizar una maniobra de marcha atrás, colisionó con un coche que estaba aparcado correctamente. A consecuencia del impacto, la bola de remolque de su coche quedó encajada en la parrilla delantera del otro turismo. El conductor decidió abandonar el lugar y, al iniciar la marcha, arrastró consigo el vehículo estacionado pero tuvo que detenerse unos metros más adelante. Al presentar síntomas evidentes de haber consumido alcohol, los agentes procedieron a realizarle la prueba de etilometría, que arrojó un resultado positivo de 0,94 mg/l en aire espirado. Por estos hechos, se le imputó un presunto delito contra la seguridad vial y la Sala de Atestados confeccionó las correspondientes diligencias.