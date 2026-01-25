Colombia: izquierdista Cepeda lidera intención de voto a la Presidencia, según sondeo

Un sondeo realizado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), que encuestó a 2.202 personas en 56 municipios entre el 15 y el 21 de enero, reveló que Cepeda, candidato del partido Pacto Histórico, encabeza la intención de voto con un 28,2%.

Le siguen el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, con 15,5%, y el aspirante centrista Sergio Fajardo, que alcanza un 9,8%. Esta encuesta cuenta con un margen de error del 2,9%.

En un posible balotaje, Cepeda lograría un contundente 45,2% de los votos frente al 25,7% que obtendría de la Espriella, mientras que en un duelo con Fajardo, se impondría con un 40,7% frente al 28% del exalcalde de Medellín, según los resultados divulgados este domingo por la revista Cambio.

Asimismo, otra medición realizada por las firmas Guarumo y Ecoanalítica, compartida el sábado por el diario El Tiempo, refuerza la posición de Cepeda, quien cuenta con un 33,6% de respaldo.

De la Espriella le sigue con 18,2%, mientras que la senadora María Fernanda Valencia, del partido Centro Democrático, suma un 6,9%.

En un escenario de segunda vuelta, esta última encuesta, que abarcó a 4.245 personas en 83 municipios y tiene un margen de error del 5%, indica que Cepeda alcanzaría el 39,4% de los sufragios, con De la Espriella llegando al 33,9%. En un enfrentamiento contra Valencia, Cepeda se impondría con un 40% de los votos frente a un 21,2% que alcanzaría la senadora.

(ANSA).