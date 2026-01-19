Colombia: izquierdista Cepeda se mantiene como favorito en nueva encuesta presidencial

En el escenario de la primera vuelta Cepeda, candidato del oficialismo, ganaría con el 30% de los votos, mientras que de la Espriella obtendría el 22% y la senadora derechista Paloma Valencia sacaría el 3%.

En caso de balotaje, Cepeda derrotaría a todos sus rivales.

Frente a de la Espriella (32%) lo vencería con el 40% de los sufragios, a Sergio Fajardo (centro, 25%) también con el 40% y a Valencia (20%) con el 42%.

La encuesta también indagó por la intención de los votantes en las elecciones de Congreso de marzo próximo en las que el 23% anunció que apoyaría al partido de izquierda y oficialista Pacto Histórico, el 15% al Centro Democrático, el 7% al tradicional Partido Liberal (centro-derecha) y el 4% a Cambio Radical (derecha).

La encuesta fue elaborada por la firma GAD3 Colombia para Noticias RCN, mediante entrevistas telefónicas a 1207 personas habilitadas para votar en todo el país, entre el 13 y el 15 de enero, con un margen de error del 2,83%. (ANSA).