Colombia: japoneses llegan a Colombia a conocer producción de café

"Esta iniciativa refuerza la relación comercial que se remonta a la década de los años sesenta y que hoy posiciona a este país como el quinto mayor comprador de café colombiano en el mundo y el cuarto para la Federación", destacó la FNC.

Durante la estancia en el país, la delegación japonesa conocerá el modelo de comercialización de la industria cafetera local, cuyos socios son las 500.000 familias que se dedican a esta cosecha, visitan los centros de investigación sobre el cultivo, así como las plantas de trilla, tostión y logística.

También aprenden sobre catación y análisis de microlotes, hacen recorridos por fincas productoras en el Eje Cafetero (centro) y visitan el principal puerto de exportación del grano en Cartagena de Indias, detalló la Federación.

"Durante 2025, Colombia exportó 682.000 sacos de café de 60 kilogramos a Japón, consolidando a ese país como un mercado estratégico para los cafeteros de Colombia y reconocido por su exigencia en calidad, trazabilidad y sostenibilidad", resaltó el gremio cafetero. (ANSA).