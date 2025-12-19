Colombia: JEP condena a 20 años de prisión a excoronel

El Tribunal de Paz aseguró que se "probó" la "responsabilidad penal" del exoficial en "la comisión de 35 hechos, en los que fueron asesinadas 72 personas, algunas de ellas desaparecidas forzadamente y torturadas".

La mayoría de las víctimas fueron campesinos, indígenas y afrodescendientes, así como jóvenes desempleados en contextos de vulnerabilidad económica a quienes hombres bajo su mando los hicieron pasar por supuestos guerrilleros muertos en enfrentamientos con las tropas.

La JEP dijo haber escuchado 54 testigos, revisado 392.000 páginas de informes, declaraciones y reportes, sumados a 299 horas de grabación, además de 200 órdenes de policía judicial para pedir la pena, tras un juicio que duró ocho meses, luego de que el ex coronel negara los cargos y desestimara los testimonios, contrario a las declaraciones dadas por 12 militares bajo su mando, quienes aceptaron los crímenes y obtuvieron reducción de penas, en el marco de la jurisdicción creada en el acuerdo de paz de 2016.

Mejía deberá cumplir la pena impuesta en una prisión militar; la JEP señaló que no proceden contra esta decisión recursos judiciales, dado que esta pena unifica y sustituye las condenas a 19 y 34 años de prisión que la había impuesto la justicia ordinaria al exoficial por estos mismos hechos. (ANSA).