Colombia: Juan Manuel Santos teme invasión de EE.UU. a Venezuela

“No, no la descarto, yo no sé cuáles son las intenciones reales de Estados Unidos en este momento, pero lo que digo yo es que en este momento, en esta circunstancia, es cuando hay que buscar con mayor vehemencia y mayor intensidad una salida que prevenga la violencia, la tragedia, las muertes”, recalcó el exmandatario.

Santos admitió que “la situación en este momento de Venezuela es muy compleja”, pero aseguró que hay que “darle una salida digna al régimen de Maduro”, como dijo haberle propuesto en 2017, cuando aún era presidente, al entonces mandatario norteamericano Donald Trump, en una reunión donde se insinuó la palabra “invasión”.

“Le dije que eso sería muy contraproducente en el largo plazo, que generaría unas heridas que demoraría muchísimas generaciones en cicatrizarse y que había que buscar, como en la mayoría de los conflictos, una solución pacífica y esa solución pacífica es dar una salida digna a los actores de conflicto”, afirmó Santos a W Radio.

El Nobel de Paz conjeturó que la presencia de destructores norteamericanos muy cerca de las costas venezolanas solo buscaría “presionar para que el régimen por dentro se pueda quebrar y ahí de pronto entrar a negociar una salida pacífica y digna”, aunque reiteró que desconoce “cuáles son las intenciones reales de Estados Unidos en este momento”. (ANSA).