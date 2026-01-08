Colombia jugará amistosos con Francia y Croacia en EEUU antes del Mundial 2026

Colombia disputará dos partidos amistosos en marzo ante Francia y Croacia en Estados Unidos, como parte de su preparación para el Mundial de 2026, informó este jueves la Federación colombiana (FCF).

Los cafeteros se medirán primero a los croatas, liderados por Luka Modric, el 26 de ese mes en Orlando.

Tres días después enfrentarán en Washington a la Francia de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, en el marco de una serie de encuentros bautizada por las selecciones como Road to 26 (Camino al 2026).

En este torneo exprés también participará Brasil, que solo se enfrentará a los rivales europeos y no jugará contra Colombia.

Se trata de dos duelos de primer nivel de cara al Mundial de Norteamérica para la selección colombiana, liderada por los volantes Luis Díaz y James Rodríguez.

El equipo dirigido por el entrenador argentino Néstor Lorenzo debutará en la Copa del Mundo el 17 de junio frente a Uzbekistán, por el Grupo K, en Ciudad de México.

Luego enfrentará al ganador del repechaje internacional entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, que se definirá a finales de marzo, el 23 de junio en Guadalajara.

La fase de grupos la cerrará con un esperado duelo ante la Portugal de Cristiano Ronaldo el 27 de junio en Miami.

Ausentes en el Mundial de Catar 2022, los colombianos arrancaron con fuerza la campaña clasificatoria a la cita norteamericana, aunque perdieron impulso en la recta final.

Su principal objetivo es superar los cuartos de final, la mejor actuación del país en una Copa del Mundo, lograda en Brasil 2014.