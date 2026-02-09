Colombia: justicia especial acusa a exFARC por los secuestros

Los imputados son los excomandantes y mandos medios de los llamados bloques Oriental y Sur de las Farc, quienes sometieron a sus víctimas a tratos crueles y encadenamientos, y crearon lugares de sometimiento similares a campos de concentración en medio de la selva, entre otras acusaciones, detalló el Tribunal de Paz.

Al llamado Bloque Oriental se le atribuye el 34% de los secuestros de las extintas Farc y haber convertido la extorsión en un mecanismo para producir dinero, hasta US$2,5 millones, destinados al Secretariado, que era la máxima instancia de ese grupo.

Por su parte, el Bloque Sur ejecutó incursiones sangrientas a bases militares y poblaciones, además de secuestrar un avión en 2002 y tomarse un edificio para retener personas, entre otros actos.

"La investigación de la JEP identificó que los exguerrilleros de las Farc-EP secuestraron siguiendo tres patrones criminales. Privaron de la libertad para financiarse, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y en busca del control social y territorial", detalló el Tribunal, en una mirada general de ese delito.

Los imputados de estos crímenes tendrán 30 días para reconocer su responsabilidad; de no hacerlo, los casos pasarán a la justicia ordinaria. Además, se les exigió que entreguen información de 185 personas desaparecidas en cautiverio (ANSA).