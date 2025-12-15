Colombia: Kast es triunfo en urnas, no para la vida, Petro

"Nadie cuestiona el resultado electoral del señor Kast en Chile, su triunfo es contundente, pero no es triunfo para la vida y la humanidad. Y no nos pueden llevar, en aras de las buenas maneras, a confundir que la facción de Kast no sea verdaderamente fascista. Y con el fascismo no se congenia", afirmó Petro.

El mandatario sostuvo que hoy como en el pasado se han "instalado" en el Cono Sur las "ideas de Hitler" de manera que "no es el retorno tranquilo al neoliberalismo, no. Es el paso del fin del neoliberalismo a la época de la barbarie suicida", apuntó en un mensaje en su cuenta de X.

Desde esa tribuna digital, el Jefe de Estado ha sido muy activo desde que se conoció el triunfo en el balotaje del derechista Kast, al que vinculó de manera tangencial con el fascismo.

En ese orden ha respondido a los mensajes enviados por contradictores a su gobierno y opositores que han manifestado su alegría por la elección de Kast, en un ambiente caldeado porque se está a seis meses de las elecciones presidenciales locales, para escoger su sucesor. (ANSA).