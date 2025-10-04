Colombia: La Bienal de Novela Mario Vargas Llosa reunirá el 22 de octubre en Cáceres a figuras como Héctor Abad o Ana Belén

MÉRIDA, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

La ciudad de Cáceres se convertirá del 22 al 25 de octubre en el epicentro de la literatura en español, en el marco de la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, cuya inauguración reunirá a figuras de la talla de la cantante Ana Belén, el periodista Manuel Jabois o el escritor colombiano Héctor Abad.

Así lo ha anunciado este sábado la Cátedra Vargas Llosa, en el marco de la presentación del programa de esta edición que, por primera vez, será celebrada fuera del continente americano, según señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Titulada 'Mario, un pez en el agua', la inauguración tendrá lugar el 22 de octubre en el Gran Teatro de Cáceres, con un homenaje póstumo al premio Nobel peruano, que estará dirigido por Edu Galán y presentado por Álvaro Vargas Llosa.

En este espacio participarán también la escritora mexicana Ángeles Mastretta, el colombiano Juan Gabriel Vásquez, la venezolana Karina Sainz Borgo, la italiana Ayanta Barilli, la editora Pilar Reyes, el periodista Juan Cruz o la actriz Magüi Mira. Todo ello, contando con la intervención especial de Aitana Sánchez-Gijón.

En la presentación, celebrada este sábado en el Gran Teatro de Cáceres, han estado presentes la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga; Álvaro Vargas Llosa, escritor e hijo del Nobel peruano; Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa; y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez.

CÁCERES, ESCENARIO DE DIÁLOGO ENTRE LAS DOS ORILLAS DEL ATLÁNTICO

Durante su intervención, Bazaga ha reivindicado a la Bienal no solo como un "acontecimiento literario" sino también como "una palanca cultural y económica".

"El libro", ha subrayado, es "una de las industrias culturales más sólidas y resilientes. Genera empleo, impulsa la creatividad y proyecta la imagen de nuestras ciudades. La literatura es también economía creativa y motor turístico", ha reflexionado la consejera tras reivindicar a Vargas Llosa como una "figura universal y uno de los grandes escritores en lengua española del siglo XX".

Además, ha puesto en valor que Cáceres se consolida como capital hispanoamericana de la palabra, un punto de encuentro que refuerza la cadena de valor del libro, fomenta la lectura y acerca al gran público la producción literaria contemporánea.

A su vez, la consejera ha considerado que la Bienal actuará como un "puente natural entre España e Hispanoamérica, compartiendo lengua, literatura y un espacio cultural común", a la par que Cáceres, con su historia y patrimonio, se convertirá en el "escenario perfecto para ese diálogo entre las dos orillas del Atlántico".

Entre los beneficios de esta Bienal para Extremadura, Bazaga ha hecho referencia a los económicos, por el impacto en la hostelería, restauración y comercio local; mediáticos, por la proyección internacional; sociales y educativos, ya que todas las actividades serán abiertas al público, y estratégicos, al consolidar a Cáceres como escenario para acoger grandes eventos culturales, fortaleciendo así la candidatura a la capitalidad cultural europea en 2031. Espacio de "promoción" e "inspiración"

Por su parte, Álvaro Vargas Llosa ha destacado que el propósito de la Cátedra "no era tanto promocionar" la figura y obra de su padre, sino "servir, sobre todo, de promoción e inspiración para la difusión de la cultura en general y la literatura en particular", contribuyendo, además, "al conocimiento y al surgimiento de nuevos valores y generaciones de escritores".

En esta línea, ha añadido que lo último que quería su padre era que la literatura latinoamericana se convirtiera en estatua a partir del boom de nombres de escritores latinoamericanos.

"La literatura se tiene que renovar, si la Cátedra puede contribuir a que nuevas generaciones de escritores tengan visibilidad, vigencia y reconocimiento, se habrá cumplido uno de sus objetivos", ha apuntado el hijo del Premio Nobel peruano.

Álvaro Vargas Llosa ha recordado también que su padre actuó como actor en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en la obra 'Odiseo y Penélope', junto a Aitana Sánchez Gijón.

"Su recuerdo fue muy hermoso y lo compartió con la familia a lo largo de su vida muchas veces", ha explicado, destacando la "relación emotiva e intelectual" entre la familia Vargas Llosa y Extremadura.

ProgramaCIÓN EN CÁCERES

El programa de la Bienal, expuesto por el director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, incluye debates, homenajes, recitales y encuentros que se desarrollarán en teatros, librerías, bibliotecas y calles de las tres ciudades.

El Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, dotado con US$100.000, se fallará el sábado 25 de octubre y reconocerá la mejor novela publicada en español en los dos últimos años.

Entre los seis finalistas se encuentran autores como Gustavo Faverón, Pola Oloixarac, Ignacio Martínez de Pisón, Sergio Ramírez, David Uclés y Gioconda Belli.

El Gran Teatro de Cáceres será también escenario de los principales diálogos literarios, con nombres como Fernando Savater, Enrique Krauze, Juan Gabriel Vásquez, Juan Manuel de Prada, Marta Fernández, Rubén Amón, Ángeles Mastretta o Juan Luis Cebrián.

En paralelo, la Fundación Tatiana acogerá el ciclo profesional del sector editorial y el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear celebrará la poesía performativa con artistas como Violeta Gil, Elsa Moreno, Ruiseñora y Juan Carlos Panduro.

EXTENSIONES DE LA BIENAL: BADAJOZ Y TRUJILLO

En Badajoz, la Iglesia de Santa Catalina acogerá un ciclo sobre novela histórica con autores como María Reig, Jesús Sánchez Adalid, Fernando Iwasaki o Isabel San Sebastián, y el Palacio de Congresos será sede de un concierto de la Orquesta de Extremadura, con obras del compositor peruano Jimmy López.

Por su parte, Trujillo celebrará el ciclo El Oficio de Escribir en el Palacio de los Barrantes-Cervantes, con la colaboración de la plataforma Zenda, donde participarán escritores como Karina Sainz Borgo, José Carlos Llop, Patricia Soley o Luis Alberto de Cuenca. Además, habrá talleres infantiles, exposiciones y actividades vinculadas al Día de las Bibliotecas.