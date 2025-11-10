Colombia.- La Bienal Internacional de Danza de Cali programa a 5 compañías catalanas y una muestra
Colombia.- La Bienal Internacional de Danza de Cali (Colombia) programa a 5 compañías catalanas y una muestra
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
La 7ª Bienal Internacional de Danza de Cali (Colombia), que se celebra desde este martes 11 de noviembre hasta el 17, ha programado a 5 compañías catalanas así como una exposición retrospectiva dedicada a la videoartista Núria Font.
En colaboración con el Institut Ramon Llull, se pone el foco en la creación catalana, programando a las compañías La Veronal, Aurora Bauzà i Pere Jou y Mal Pelo, a la coreógrafa Àngels Margarit y al colectivo artístico surgido del Obrador de la compañía Fira Manresa liderado por Pere Seda, informa el IRL en un comunicado este lunes.
En cuanto a la muestra, 'Ballant amb la càmera', se dedica a Núria Font, "figura clave en la historia reciente de la danza en Catalunya", ya que ha creado piezas de videodanza para compañías de danza contemporánea catalanas.
- 1
Salud: cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir
- 2
Ander Herrera, tras el triunfo de Boca sobre River: “Jugué muchos clásicos en Europa, pero como esto no hay nada”
- 3
El atrevido comentario de Franco Colapinto sobre Dua Lipa en La Bombonera y una invitación muy especial
- 4
Las posiciones del torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia