Colombia.- La catalana Didit amplía la presencia de su software de verificación de identidad en América Latina

BARCELONA, 30 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La empresa catalana Didit ha ampliado la presencia de su software de verificación de identidad, con nuevos acuerdos en Argentina, Uruguay y Colombia.

La compañía ofrece soluciones basadas en inteligencia artificial para la verificación inmediata de la identidad a entidades bancarias y aseguradoras, entre otras empresas, y con este nuevo acuerdo amplía su cartera de clientes por encima de los 4.000, un 40% de los cuales en el sur del continente americano, informa el Departament de Empresa en un comunicado este domingo.

Para su expansión, Didit ha contado con el apoyo de la agencia para la competitividad de la empresa del Departament de Empresa, Acció, mediante sus oficinas en Bogotá (Colombia) y Buenos Aires (Argentina).

Las soluciones que ofrece la compañía van desde la recopilación mediante la imagen de los documentos de identidad, hasta los videos 'selfies' o la comprobación AML.

El responsable de finanzas de Didit, Héctor Carrillo, ha afirmado que al ver que sus servicios tenían buena acogida les interesaba expandirse en América Latina para "llegar a clientes más grandes".

En esta línea, la compañía planea, acompañada por Acció, tres misiones comerciales en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.