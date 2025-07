Colombia: La coalición oficialista Pacto Histórico define las normas para elegir a su candidato presidencial

MADRID, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - La coalición Pacto Histórico, a la que pertenece el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha concretado los requisitos para que los precandidatos presidenciales puedan participar en la consulta interna del próximo 26 de octubre y aspirar a representar al oficialismo en las elecciones de 2026. Entre las condiciones establecidas por la organización política en su convención nacional celebrada este sábado, han establecido que los aspirantes necesitarán el respaldo de alguno de los movimientos que integran Pacto Histórico o contar con "mínimo" 50 firmas de los dirigentes de estos partidos, según reza el comunicado difundido por la fuerza política colombiana. Asimismo, los posibles candidatos deben "cumplir con los compromisos programáticos, políticos y éticos que rigen al movimiento político". Por otro lado, aquellos que tomen la decisión de presentarse a la consulta no podrán participar en procesos del propio partido para otras candidaturas. En este sentido, han establecido que "únicamente" aquel político que quede en segundo lugar podrá optar a encabezar la lista al Senado. El precandidato y exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, ha anunciado que ya son seis las personas que de momento optarán a ser elegidas en la votación, en declaraciones recogidas por la emisora Caracol Radio. Entre ellas, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero; el exembajador en Argentina, Camilo Romero, o la exministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad. "De la Convención del Pacto Histórico: si no se piensa en la humanidad, no se piensa en el pueblo colombiano", ha indicado el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, en un mensaje desde su cuenta de la red social X. "Sueño con un movimiento que sueñe con la gente en cada barrio y vereda. Una constituyente barrial y veredal", ha añadido en otro mensaje.