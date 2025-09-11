Colombia: La Eurocámara pide que la UE declare terroristas al Clan del Golfo y al Cartel de los Soles

BRUSELAS, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado este jueves una resolución que alerta del riesgo para la democracia en Colombia por los episodios de violencia política y avance del terrorismo, al tiempo que insta a la Unión Europea a seguir la línea de Estados Unidos e incluir en su lista de organizaciones terroristas a grupos criminales del país como el 'Clan del Golfo' y el 'Cartel de los Soles' por dar cobertura a grupos armados colombianos.

La posición, adoptada en sesión plenaria en Estrasburgo (Francia), ha salido adelante con 355 votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones, y pide en concreto a la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, y al Consejo (gobiernos) que incluyan en la lista al 'Clan del Golfo', los grupos disidentes de las FARC Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central y el 'Cartel de los Soles'.

Entre sus reivindicaciones destaca también la necesidad de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los atentados terroristas en Colombia, incluido el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, para que los autores sean llevados ante la justicia.

Los eurodiputados también advierten de que el caso de Uribe Turbay no es un incidente aislado sino la evidencia de un clima generalizado de "intimidación política y violencia" y expresan su apoyo a quienes en Colombia rechazan la violencia y la corrupción y defienden los principios democráticos.

El texto alerta además de la creciente polarización política y advierte de que algunas declaraciones incendiarias de figuras gubernamentales han contribuido a la incitación al odio y la inestabilidad.

En este contexto, los eurodiputados defienden que el Estado colombiano debe actuar "sin demora" para proteger a políticos, defensores de los Derechos Humanos, periodistas y a cualquier ciudadano que ejerza sus derechos democráticos.

Asimismo, y a la luz de los ataques contra políticos en 2025, la posición de la Eurocámara incluye un llamamiento para que se tomen medidas de seguridad "sólidas" que garanticen que las próximas elecciones de 2026 se puedan llevar a cabo de manera "libre y segura", ya que es "fundamental" combatir la impunidad para evitar nuevos ataques y proteger los derechos políticos.