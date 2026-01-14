Colombia: la llamada telefónica de Trump y Petro fue exitosa, embajador EEUU

"Creo que esa llamada fue importante y exitosa y da más posibilidad de colaboración aún más cercana", afirmó McNamara, en declaraciones a Caracol Radio, al sostener que el presidente Trump "valoró tanto la llamada como el tono de la conversación, además expresó su interés de reunirse en el futuro próximo" con Petro.

El pasado 8 de enero, el presidente colombiano informó al país de la llamada telefónica que sostuvo con Trump, por espacio de 55 minutos, en los que hablaron de dos temas, narcotráfico y Venezuela, y acordaron un encuentro personal a inicios de febrero en Washington para hablar directamente, lo que redujo las crecientes tensiones y amenazas entre ambos estados.

"Entre los dos gobiernos estamos colaborando para definir la fecha y los detalles de esa visita, pero yo lo veo como una gran oportunidad para que nuestros dos presidentes hablen uno a uno de manera privada sobre lo que está andando bien y las cosas sobre las que debemos enfocarnos", afirmó el diplomático norteamericano.

Aseguró que la llamada telefónica sirvió para "explorar pasos para encauzar nuevamente nuestra relación", al tiempo que destacó el apoyo a Colombia al considerar al país como un "vecino ejemplar".

"Tengo mucha esperanza por esa visita a la Casa Blanca que puede ser de mucha importancia para poner la relación en una situación aún mejor", afirmó McNamara. (ANSA).