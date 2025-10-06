Colombia: La mujer apuñalada en Formentera está en la UCI estable dentro de la gravedad
Colombia. La mujer apuñalada en Formentera está en la UCI estable dentro de la gravedad
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Formentera, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -
La mujer de nacionalidad colombiana de 35 años que este domingo fue apuñalada en Formentera permanece ingresada en la UCI de Son Espases, en Mallorca, estable dentro de la gravedad, según han informado desde el hospital.
Cabe recordar que este domingo por la mañana un colombiano de 27 años asestó varias puñaladas a esta mujer. Según el SAMU 061, el suceso ocurrió sobre las 11.32 horas. La mujer fue inicialmente evacuada en taxi hasta el Hospital de Formentera, siendo interceptada por Ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) a su llegada. Posteriormente, la mujer fue trasladada en helicóptero medicalizado del SAMU 061 hasta el Hospital Universitario Son Espases.
Otras noticias de Violencia interpersonal
Más leídas
- 1
Ya no se puede jugar contra Barracas Central
- 2
River volvió a las andadas, se condicionó con la expulsión de Portillo y sufrió con la varita mágica de Di María
- 3
La controvertida frase de Milei sobre la condena a Cristina Kirchner y la independencia de la Justicia
- 4
Asi quedó la lista de candidatos de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025