Colombia: La mujer apuñalada en Formentera está en la UCI estable dentro de la gravedad

Formentera, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

La mujer de nacionalidad colombiana de 35 años que este domingo fue apuñalada en Formentera permanece ingresada en la UCI de Son Espases, en Mallorca, estable dentro de la gravedad, según han informado desde el hospital.

Cabe recordar que este domingo por la mañana un colombiano de 27 años asestó varias puñaladas a esta mujer. Según el SAMU 061, el suceso ocurrió sobre las 11.32 horas. La mujer fue inicialmente evacuada en taxi hasta el Hospital de Formentera, siendo interceptada por Ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) a su llegada. Posteriormente, la mujer fue trasladada en helicóptero medicalizado del SAMU 061 hasta el Hospital Universitario Son Espases.