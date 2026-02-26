Colombia: La paz no va bien en Colombia, advierte la ONU

"Colombia se enfrenta a la posibilidad de retroceder a la grave situación de derechos humanos experimentada antes de la firma del Acuerdo de Paz, en particular a nivel territorial", dice un aparte del informe, que tradujo en cifras la realidad actual y que será presentado oficialmente el viernes en Ginebra.

De acuerdo con la investigación, esa oficina de la ONU recibió en 2025 un total de 87 denuncias de masacres de las cuales verificó 53, otras 16 siguen en revisión y 18 más no fueron concluyentes.

"En las masacres verificadas se registraron 174 víctimas (147 hombres, 20 mujeres, 4 niños y 3 niñas). Del total de víctimas, 5 pertenecían a pueblos étnicos (2 indígenas y 3 afrodescendientes)", puntualizó el informe.

El documento añade que el 95% de esas matanzas se atribuyeron a grupos armados ilegales y organizaciones criminales, mientras que el 75% del total habrían sido motivadas por disputas por el control de economías ilícitas.

Gran parte de esa violencia se concentró en cuatro departamentos, algunos de los cuales también fueron epicentro de los 44 ataques lanzados por disidentes de las FARC y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se reportaron el año pasado contra la fuerza pública.

En esos ataques murieron 21 civiles y 8 uniformados y al menos 206 personas resultaron heridas.

Frente a este panorama, el Informe recomienda al estado colombiano fortalecer su respuesta de manera que pueda "prevenir la violencia, proteger a la población civil y garantizar la autonomía y seguridad de las comunidades étnico-territoriales, así como de líderes políticos, candidatos y personas defensoras de derechos humanos".

La ONU también sugiere que en ejercicios políticos de pacificación como el que propone el gobierno de Gustavo Petro resulta importante involucrar más a las comunidades y no centrar toda la discusión en los actores armados ilegales. (ANSA).