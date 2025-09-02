Colombia.- La reportera de guerra Catalina Gómez Ángel gana el I Premio Internacional de Periodismo David Beriain

PAMPLONA, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

La reportera de guerra Catalina Gómez Ángel (Pereira, Colombia, 52 años) es la ganadora del I Premio Internacional de Periodismo David Beriain. El jurado también ha elegido como finalista a la periodista afgana y activista por los derechos de las mujeres Khadija Amin (Kabul, 31 años). El galardón, según han informado desde el Ayuntamiento de Artajona en una nota, se entregará el próximo 25 de octubre en la localidad natal de David Beriain (Artajona), en el marco de varias jornadas centradas en la cobertura informativa de conflictos.

Residente en Irán, Catalina Gómez Ángel ha cubierto conflictos y movimientos sociales en Siria, Palestina, Irak, Egipto, Líbano, Turquía, Afganistán o Irán. Desde 2022, informa sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Según Mayte Carrasco, uno de los miembros del jurado, Catalina Gómez "ha dedicado su carrera al periodismo de guerra, informando de forma comprometida y constante desde lugares tan complejos como Afganistán, Irán, Gaza, Siria, Irak, Ucrania y la crisis de refugiados en Europa".

"Su labor se distingue porque no se limita a viajar a las zonas de conflicto: vive en Irán, en pleno Oriente Medio, desde donde ha hecho de la región su base de trabajo. Su forma de ejercer el oficio se apoya siempre en pisar el terreno, compartir la vida con las personas sobre las que informa y narrar con rigor e integridad historias que otros prefieren ocultar", ha indicado.

El Premio Internacional de Periodismo David Beriain ha nacido este año gracias al impulso de un grupo de personas cercanas al periodista navarro, que el 26 de abril de 2021 murió asesinado en Burkina Faso junto con el cámara Roberto Fraile y el conservacionista Rory Young. El galardón reconoce cada dos años a profesionales del periodismo con una trayectoria internacional "destacada por su excelencia en el reporterismo y una sólida defensa de la dignidad de las personas y los valores humanos de honestidad, libertad, respeto, justicia y solidaridad, algunos de los muchos que encarnaba David" Beriain.

En su primera edición, el jurado ha estado compuesto por once "periodistas de prestigio con una vinculación personal" con el reportero artajonés: Rosaura Romero (presidenta), Beatriz Gómez (secretaria), Alicia Alamillos, Mikel Ayestaran, Mayte Carrasco, Luis de Vega, Marc Marginedas, Agus Morales, Carlos Yárnoz, Adriano Morán y Marias Recarte.

Sobre la ganadora, han remarcado "su valentía, que destacó especialmente en junio de 2023, cuando se encontraba en Kramatorsk, Ucrania, en el momento en que un misil ruso impactó en el restaurante donde se encontraba y en el que murió la escritora ucraniana Victoria Amelina". "Pese al peligro inminente, continuó informando desde el lugar, un gesto que refleja su compromiso inquebrantable con la verdad", han destacado.

Asimismo, el jurado ha destacado "su capacidad para mostrar la crudeza e inutilidad de la guerra, enfrentando riesgos personales para ofrecer una visión auténtica de los conflictos y devolviendo la voz a quienes son silenciados". La ganadora del 'David Beriain' recibirá una obra del artista local Kikin Bañales. El Ayuntamiento de Artajona, la Cooperativa Agrícola de Artajona y el Club Atlético Osasuna son colaboradores de esta edición, patrocinando las jornadas de periodismo que serán organizadas en el marco del premio.